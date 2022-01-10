В праздничные дни в казанском электротранспорте выявили 50 пассажиров без QR-кодов

В новогодние праздники в электротранспорте Казани выявили 50 человек без QR-кодов. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, QR-кодов не оказалось у 32 пассажиров в трамваях и троллейбусах. Еще 18 человек выявили в метрополитене. Также в отношении двух граждан полицейские составили административные протоколы.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отмечается, что этим утром QR-кода не было у 18 человек. Из них 10 обнаружили на наземном электротранспорте, восемь — в метро.

В прошлом месяце в Татарстане расширили перечень объектов, где требуются QR-коды. Их наличие стало обязательным при посещении компьютерных и интернет-клубов, боулинга и аттракционов, расположенных в помещениях.

Диана Жиленкова