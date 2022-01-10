Эксперт Меринов: в период пандемии COVID-19 в России не выросло число суицидов

Фото: Максим Платонов

Пандемия COVID-19 не привела к значительному росту числа случаев серьезных психиатрических расстройств у жителей России. Об этом рассказал профессор кафедры психиатрии Рязанского государственного медицинского университета Алексей Меринов.

По его словам, также медработники наблюдают снижение количества суицидов в ряде регионов страны. Эксперт отметил, что в начале пандемии предсказывали противоположную ситуацию.

Фото: Максим Платонов

Меринов рассказал, что сложившуюся ситуацию можно объяснить теорией Эмиля Дюркгейма, согласно которой в период, когда общество подвергается серьезным внешним угрозам, начинает снижаться уровень различных саморазрушающих вариантов поведения, передает ТАСС.

За последние сутки в России зафиксировали 16 246 заражений COVID-19. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 650 849 россиян. Выздоровели 9 686 912 граждан РФ, в том числе 20 751 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова