Главное за выходные: сборная России по хоккею проиграла Финляндии, пожар на шахте имени Рубана в Кузбассе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные на утро понедельника, 20 декабря:
- Сборная России по хоккею вчера проиграла команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу финнов (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Финляндия стала победителем Кубка Первого канала. Днем ранее сборная обыграла команду Чехии.
- Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси. Первой финишировала шведка Эльвира Эберг, преодолев дистанцию 12,5 километра за 35 минут и 21,7 секунды. Участница допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второй пришла француженка Жюлия Симон с отставанием в 10,7 секунды, она допустила два промаха. Резцова проиграла 12,1 секунды, промахнулась дважды.
- В Зеленодольске провалилась часть бетонного укрепления склона у автомобильного моста, который связывал город с микрорайоном Мирный. На месте просел грунт на площади 6 кв. м возле опор автомобильного моста. Бетонные плиты перекрытия частично обрушились внутрь образовавшейся ямы. Пострадавших нет. 19 декабря на этом участке дороги ограничили движение грузовых автомобилей и общественного транспорта.
- В России изучают опыт разных стран по введению штрафов за отказ от процедуры вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сперва необходимо оценить, насколько метод эффективен и применим.
- Из-за массового сбоя в информационной системе ГИБДД было приостановлено оказание услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, временно был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД. Причиной сбоев стала коммунальная авария в серверных помещениях — серверы с информацией по ГИБДД залило водой. Сбой в работе информационных ресурсов МВД России вчера устранили, доступ к ним возобновлен в полном объеме, сообщили в ведомстве.
- На шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар. Аварийная ситуация возникла из-за нагревания угольного пласта. Горные работы временно приостановлены. Прокуратура начала проверку по факту инцидента. Вечером МЧС РФ сообщило, что все 128 горняков вышли на поверхность.
- В Казани полиция задержала аниматора после случая с пенсионеркой и внучкой, который получил резонанс в социальных сетях. Аниматор предложил приехавшим из деревни туристам сделать фотографии. После того как бабушка и внучка сфотографировались с ним, он сказал, что это платная услуга. В конфликт вмешалась прохожая и заступилась за туристов. В ответ аниматор обозвал девушку и показал ей неприличный жест. На него составлен протокол, полиция завела дело по статье о мелком хулиганстве.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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