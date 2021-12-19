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Прокуратура проводит проверку после возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе

19:20, 19.12.2021
Прокуратура проводит проверку после возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура начала проверку после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта. Горные работы временно приостановлены. Газовая обстановка под землей соответствует норме. Эвакуация горняков продолжается.

Фото: realnoevremya.ru

На момент возгорания сегодня вечером внутри шахты находились 128 горнорабочих.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество

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