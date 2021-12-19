Прокуратура проводит проверку после возгорания на шахте имени Рубана в Кузбассе
Прокуратура начала проверку после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта. Горные работы временно приостановлены. Газовая обстановка под землей соответствует норме. Эвакуация горняков продолжается.
На момент возгорания сегодня вечером внутри шахты находились 128 горнорабочих.
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