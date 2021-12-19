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Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кузбассе вышли на поверхность

20:16, 19.12.2021
Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кузбассе вышли на поверхность
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все 128 горняков на шахте в Кузбассе вышли на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В министерстве подтвердили, что пострадавших при происшествии нет.

Сегодня на шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар. Аварийная ситуация возникла из-за нагревания угольного пласта. Горные работы временно приостановлены.

Фото: 16.mchs.gov (архив)

Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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