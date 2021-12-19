Все 128 горняков на шахте имени Рубана в Кузбассе вышли на поверхность
Все 128 горняков на шахте в Кузбассе вышли на поверхность, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В министерстве подтвердили, что пострадавших при происшествии нет.
Сегодня на шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар. Аварийная ситуация возникла из-за нагревания угольного пласта. Горные работы временно приостановлены.
Прокуратура начала проверку по факту инцидента.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым