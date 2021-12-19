На шахте имени Рубана в Кузбассе произошел пожар

На шахте имени А.Д. Рубана в Кузбассе произошел пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.



На момент возгорания внутри находились 128 горнорабочих. В настоящее время их выводят на поверхность.

Как сообщили изданию в компании СУЭК, на шахте произошло нагревание пласта. В компании подтвердили, что горняки выходят на поверхность.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

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Маргарита Головатенко