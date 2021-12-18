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В информационной системе ГИБДД произошел сбой

12:59, 18.12.2021
В информационной системе ГИБДД произошел сбой
Фото: realnoevremya.ru

В информационной системе ГИБДД произошел сбой. Неполадки случились в том числе в системе регистрационно-экзаменационных подразделений. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Пока что приостановлено оказание услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче водительских удостоверений. Кроме того, временно ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД. Как отметили в МВД РФ, такие случаи единичны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сбои возникли и в работе онлайн-банка «Тинькофф». Число отчетов о неполадках превысило 6 тысяч. Почти половина жалоб была связана с мобильным банкингом. Еще 40% проблем возникли с входом в мобильное приложение банка.

Диана Жиленкова
Общество

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