В информационной системе ГИБДД произошел сбой

В информационной системе ГИБДД произошел сбой. Неполадки случились в том числе в системе регистрационно-экзаменационных подразделений. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Пока что приостановлено оказание услуг по регистрации автомототранспортных средств, выдаче водительских удостоверений. Кроме того, временно ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД. Как отметили в МВД РФ, такие случаи единичны.

Фото: Максим Платонов (архив)

Недавно сбои возникли и в работе онлайн-банка «Тинькофф». Число отчетов о неполадках превысило 6 тысяч. Почти половина жалоб была связана с мобильным банкингом. Еще 40% проблем возникли с входом в мобильное приложение банка.

Диана Жиленкова