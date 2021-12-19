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Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала

18:22, 19.12.2021
Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала
Фото: Минспорта РФ

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.

Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу финнов (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Финляндия стала победителем Кубка Первого канала.

До матча с Финляндией российские хоккеисты встречались с командами Канады, Швеции и Чехии. Во всех трех матчах сборная побеждала.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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