Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу финнов (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Финляндия стала победителем Кубка Первого канала.
До матча с Финляндией российские хоккеисты встречались с командами Канады, Швеции и Чехии. Во всех трех матчах сборная побеждала.
Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей
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