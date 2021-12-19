МВД РФ: сбой в работе информационных ресурсов устранен
Сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранили, доступ к ним возобновлен в полном объеме, сообщили в ведомстве.
Причиной сбоев стала коммунальная авария в серверных помещениях — серверы с информацией по ГИБДД залило водой.
Вчера из-за массового сбоя в информационной системе было приостановлено оказание услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, временно был ограничен доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.
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