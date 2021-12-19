Стало известно, почему случился сбой в информационной системе ГИБДД

На официальном сайте МВД России появилась информация о том, почему произошел сбой в работе информационных ресурсов. Причиной тому стала коммунальная авария в серверных помещениях — серверы с информацией по ГИБДД залило водой.

Сейчас продолжаются работы по восстановлению серверов и их работоспособности, но на сайте ведомства сообщается, что времени потребуется больше, чем в МВД обещали вчера. Как ориентировочный срок завершения работ называется вечер 19 декабря, а это означает, что и сегодня граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции принять не смогут.

Поэтому рабочим днем для всех таких отделений объявляется 20 декабря, граждане могут обратиться за получением услуг и в электронном виде, и в порядке живой очереди. МВД России приносит извинения за возникшие неудобства.

Напомним, вчера из-за массового сбоя в информационной системе было приостановлено оказание услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, временно ограничен был доступ к информации о штрафах за нарушения ПДД.

