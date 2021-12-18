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Сборная России по хоккею победила Чехию в матче Кубка Первого канала

18:20, 18.12.2021
Сборная России по хоккею победила Чехию в матче Кубка Первого канала
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Кубка Первого канала — встреча завершилась на льду «ЦСКА Арены» в Москве со счетом 5:2.

В составе российской сборной оформил дубль Михаил Григоренко — он отметился голами на 15-й и 38-й минутах. Отличились Арсений Грицюк (1-я), Даниил Вовченко (8-я) и Артем Анисимов (40-я).

У чехов шайбы забросили Ян Коварж (19-я) и Милан Гулаш (48-я).

19 декабря Россия сыграет с рамках домашнего этапа Еврохоккейтура с Финляндией.

На этой неделе сборная России обыграла Швецию в матче на Кубок Первого канала.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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