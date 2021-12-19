Резцова завоевала бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в масс-старте на этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси. Это первая медаль Резцовой в индивидуальном старте на этапе Кубка мира.



Первой финишировала шведка Эльвира Эберг, преодолев дистанцию 12,5 километра за 35 минут и 21,7 секунды. Участница допустила два промаха на четырех огневых рубежах. Второй пришла француженка Жюлия Симон с отставанием в 10,7 секунды, она допустила два промаха. Резцова проиграла 12,1 секунды, промахнулась дважды.

Россиянка Ульяна Нигматуллина пришла седьмой (+28,2; 1), Миронова — 18-й (+1.45,1; 3), а Ирина Казакевич — 29-й (+4.21,9; 7).

Российские биатлонистки не оказывались на подиуме в индивидуальных стартах более двух лет, сообщает «РИА Новости».

Вчера российский биатлонист Эдуард Латыпов выиграл серебряную медаль в гонке преследования на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира.

Маргарита Головатенко