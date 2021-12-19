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В Зеленодольске под мостом обрушилась часть бетонного укрепления склона

14:36, 19.12.2021 2
В Зеленодольске под мостом обрушилась часть бетонного укрепления склона
Фото: МЧС по РТ

В Зеленодольске провалилась часть бетонного укрепления склона у автомобильного моста, который связывал город с микрорайоном Мирный, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Согласно докладу, на месте просел грунт на площади 6 кв. м возле опор автомобильного моста. Бетонные плиты перекрытия частично обрушились внутрь образовавшейся ямы. Пострадавших нет. Угроза дальнейшего обрушения и целостности опор отсутствует.

Как отметили в МВД по Татарстану, 19 декабря на этом участке дороги ограничат движение грузовых автомобилей и общественного транспорта. Участников дорожного движения призвали не выезжать на этот участок дороги без крайней необходимости.

Фото: МЧС по РТ

В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться за помощью по телефонам:

  • 8 (843 )533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ),
  • 8 (843) 291-91-74 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).
Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19 дек
    Бетон на 99% состоял из песка и воды. Нехватка цемента не оправдывает строителей этого увеселительного сооружения.
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  • Анонимно 20 дек
    Хорошо, что мост не рухнул. А куда грунт то делся? Осел? А что там грунтовые воды протекают? И об этои проектанты не знали? Если знали, зачем бетонными плитами землю закрыли?
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