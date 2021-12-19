В Зеленодольске под мостом обрушилась часть бетонного укрепления склона

Фото: МЧС по РТ

В Зеленодольске провалилась часть бетонного укрепления склона у автомобильного моста, который связывал город с микрорайоном Мирный, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



Согласно докладу, на месте просел грунт на площади 6 кв. м возле опор автомобильного моста. Бетонные плиты перекрытия частично обрушились внутрь образовавшейся ямы. Пострадавших нет. Угроза дальнейшего обрушения и целостности опор отсутствует.

Как отметили в МВД по Татарстану, 19 декабря на этом участке дороги ограничат движение грузовых автомобилей и общественного транспорта. Участников дорожного движения призвали не выезжать на этот участок дороги без крайней необходимости.

Фото: МЧС по РТ

В случае возникновения нештатных ситуаций обращаться за помощью по телефонам:

8 (843 )533-38-88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ),

8 (843) 291-91-74 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

Маргарита Головатенко