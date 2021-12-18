В Казани полиция задержала аниматора, который требовал у пенсионерки деньги за фото на Баумана

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В Казани полиция задержала аниматора после случая с пенсионеркой и внучкой, который получил резонанс в социальных сетях, сообщает ГТРК «Татарстан».



Аниматор предложил приехавшим из деревни туристам сделать фотографии. После того, как бабушка и внучка сфотографировались с ним, он сказал, что это платная услуга. В конфликт вмешалась прохожая и заступилась за туристов. В ответ аниматор обозвал девушку и показал ей неприличный жест.

Сейчас аниматор находится в отделе полиции «Япеева». На него составлен протокол, полиция завела дело по статье о мелком хулиганстве.

Это далеко не первый конфликт жителей и гостей столицы Татарстана с аниматорами на центральной улице. Казанцы часто пишут о своем недовольстве в соцсетях, некоторые пишут властям с требованиями «убрать» аниматоров.

Недавно аниматор-зебра с улицы Баумана создал петицию с просьбой быть ласковее с ним и его коллегами.

В конце августа в Казани официально утвердили порядок координации деятельности уличных музыкантов, художников, артистов и аниматоров на открытых площадках города. В первую очередь новые правила коснулись улицы Баумана. А опрос, проведенный в начале августа, показал, что в Казани туристов чаще всего раздражают аниматоры в ростовых костюмах животных на главной пешеходной улице города.

Маргарита Головатенко