Главное к утру: новая маршрутная сеть в Казани, Россия обыграла Швецию в матче на Кубок Первого канала
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 17 декабря:
- Сборная России обыграла Швецию на домашнем втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Шайбу забил Вячеслав Войнов на 48-й минуте.
- В Казани хотят разработать новую маршрутную сеть для большего удобства общественного транспорта. Для этого будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который и представит новую маршрутную сеть Казани. Новая сеть должна быть качественной для пассажиров и экономически обоснованной для предприятий.
- Сейчас после вакцинации или перенесенной болезни сертификат выдается сроком на год, однако при необходимости его могут продлить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
- Лидеры Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России. Санкции продлены на полгода, решение принято единогласно. «Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — написал Мишель в Twitter.
- Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания — «от поля до тарелки» — и бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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