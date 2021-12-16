Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче на Кубок Первого канала
Сборная России обыграла Швецию на домашнем втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Шайбу забил Вячеслав Войнов на 48-ой минуте.
Вчера россияне обыграли сборную Канады со счетом 4:3.
Следующий матч состоится 18 декабря. Российская команда сыграет с Чехией. Сборная Швеции сыграет с канадцами.СпортХоккей
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