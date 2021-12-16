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Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче на Кубок Первого канала

20:58, 16.12.2021
Сборная России по хоккею обыграла Швецию в матче на Кубок Первого канала
Фото: fhr.ru

Сборная России обыграла Швецию на домашнем втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Шайбу забил Вячеслав Войнов на 48-ой минуте.

Фото: vk.com/hockey_video_archive

Вчера россияне обыграли сборную Канады со счетом 4:3.

Следующий матч состоится 18 декабря. Российская команда сыграет с Чехией. Сборная Швеции сыграет с канадцами.

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