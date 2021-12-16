Путин призвал бороться с ростом цен на школьное питание

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову проработать вопрос создания комплексов детского питания — «от поля до тарелки» и бороться с необоснованным ростом цен на школьное питание. Об этом было сказано в ходе заседания набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства выступил с идеей создания комплексов «от поля до тарелки». По его мнению, бизнес будет уверенно вкладывать средства в развитие этого проекта — поскольку необходимо строить предприятия по производству сельхозпродукции, переработки и так далее.

Фото: mon.tatarstan.ru

— Я вас просто попрошу подумать о возможности совмещения этой задачи и сохранения инструментов борьбы с необоснованным повышением цен, — приводит «РИА Новости» его слова.

В конце сентября вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла, что власти планируют направить более 185 миллиардов рублей на горячее питание для учащихся младших классов.

Ранее Владимир Путин выражал мнение, что родители имеют право и могут принимать активное участие в контроле за питанием в школах.



Татьяна Леухина