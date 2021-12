Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Лидеры Евросоюза согласовали продление экономических санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.



Санкции продлены на полгода, решение принято единогласно. «Мы призываем Россию выполнить свою часть сделки и выполнить минские соглашения», — написал Мишель в Twitter.

Massive consequences & severe cost will follow if Russia takes further military action against Ukraine.#EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions against Russia.



We call on Russia to keep its part of the bargain and proceed with Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u