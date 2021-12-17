Голикова допустила, что срок действия COVID-сертификата могут продлить

В России срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 могут продлить. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сейчас после вакцинации или перенесенной болезни сертификат выдается сроком на год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев, — приводит «РИА Новости» ее слова.

На этой неделе Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Кроме того, на «Госуслугах» наладят выдачу сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19. Также QR-код смогут начать получать граждане, привитые иностранными вакцинами.



Татьяна Леухина