Новости общества

01:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Голикова допустила, что срок действия COVID-сертификата могут продлить

01:32, 17.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Голикова допустила, что срок действия COVID-сертификата могут продлить
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России срок действия сертификата о вакцинации от COVID-19 могут продлить. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сейчас после вакцинации или перенесенной болезни сертификат выдается сроком на год.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить, мы непременно его продлим. Но сейчас все страны, многие, настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию после 6 месяцев, — приводит «РИА Новости» ее слова.

На этой неделе Голикова сообщила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе. Кроме того, на «Госуслугах» наладят выдачу сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19. Также QR-код смогут начать получать граждане, привитые иностранными вакцинами.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также