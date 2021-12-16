В Казани хотят разработать новую маршрутную сеть

В Казани хотят разработать новую маршрутную сеть для большего удобства общественного транспорта. Об этом было сказано на XI сессии Казгордумы заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров.

Для этого будет объявлен аукцион по выбору подрядчика, который и представит новую маршрутную сеть Казани. Новая сеть должна быть качественной для пассажиров и экономически обоснованной для предприятии.

Фото: kzn.ru

— После того как один из ведущих научно-исследовательских институтов нашей страны предоставит нам эту маршрутную сеть, мы будем вносить изменения в текущую работу. Возможно, количество маршрутов изменится, и эти изменения мы внесем в стратегию, — заявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Подробнее о том, как прошла XI сессия Казгордумы — в материале «Реального времени»,