Для путешествий в Египет могут ввести барьеры
В Госдуме заговорили о введении барьеров для россиян для новогодних поездок в Египет. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Кривоносов.
По словам Кривоносова, ограничительные меры могут понадобиться в случае распространения омикрон-штамма в Египте. Если такая угроза возникнет, необходимо будет ввести ограничения на поездки в эту страну или дополнительные проверки прибывающих.
Еще одной причиной для установления барьеров для тех, кто хочет посетить Египет, может стать чрезмерная популярность этого направления.
«В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Это нужно, чтобы быть уверенными, что к нам не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки — это достаточно серьезный риск», — приводит слова депутата «РИА Новости».
Ранее в аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма.
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