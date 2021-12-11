Для путешествий в Египет могут ввести барьеры

В Госдуме заговорили о введении барьеров для россиян для новогодних поездок в Египет. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Кривоносов.

По словам Кривоносова, ограничительные меры могут понадобиться в случае распространения омикрон-штамма в Египте. Если такая угроза возникнет, необходимо будет ввести ограничения на поездки в эту страну или дополнительные проверки прибывающих.

Фото: realnoevremya.ru

Еще одной причиной для установления барьеров для тех, кто хочет посетить Египет, может стать чрезмерная популярность этого направления.

«В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Это нужно, чтобы быть уверенными, что к нам не приедет дополнительное количество инфицированных новым штаммом коронавируса. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки — это достаточно серьезный риск», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Ранее в аэропортах Татарстана усилили контроль из-за угрозы распространения омикрон-штамма.

Ольга Шагиева