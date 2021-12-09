За минувшие сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали 23 565 человек

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 165 389 человек, в том числе 23 565 — за последние сутки. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Также полный курс вакцинации завершили 1 854 987 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сообщила, что республика приближается к 80-процентному охвату вакцинацией взрослого населения, привиты уже 72% жителей РТ. Остается привить еще 200 тысяч татарстанцев.

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 194 зараженных COVID-19. В общей сложности инфекцию подхватили 40 044 татарстанца, выздоровели 33 329 жителей республики, в том числе 219 — за минувшие сутки.

Диана Жиленкова