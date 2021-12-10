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Роспотребнадзор направил группу специалистов в ЮАР

19:49, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор направил группу специалистов в ЮАР
Фото: realnoevremya.ru

Группу российских специалистов направили в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре.

Группа направлена во главе с заместителем руководителя службы. Кроме специалистов, в республику направили мобильные лаборатории из состава специализированных противоэпидемических бригад Роспотребнадзора и партию российских тест-систем для диагностики COVID-19 в количестве 200 тысяч.

Группы ученых будут проводить исследования и обмениваться опытом.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент России Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора обсудили взаимодействие стран в контексте нового штамма. Стороны договорились, что Россия направит в ЮАР группы врачей, вирусологов, эпидемиологов, научных сотрудников, а также санитарно-эпидемиологические лаборатории и другое медоборудование.

Маргарита Головатенко
Общество

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