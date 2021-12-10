В Татарстане зарегистрировали пять случаев смерти от COVID-19
В Татарстане подтвердились еще пять новых случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус стал причиной смерти трех женщин 1924, 1933 и 1941 годов рождения и двух мужчин 1939 и 1941 годов рождения.
Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы. По состоянию на 10 декабря в республике зарегистрировано 1 330 летальных случаев.
В Татарстане за сутки выявили 185 новых случаев коронавируса.
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