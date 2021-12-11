Гинцбург: оснований менять вакцину против коронавируса пока нет

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что оснований менять вакцину против коронавируса пока нет. Однако при этом специалисты центра уже собрали конструкцию, приспособленную против омикрон-штамма. Подстройка против каждого штамма коронавируса в НИЦ им. Гамалеи — обычная работа, ученые готовят такие препараты и хранят в центре на случай, если все же придется изменить вакцину.

Между тем многие специалисты считают, что из-за большого количества мутаций в спайковом белке омикрон-вариант COVID-19 легко уходит от антител и поэтому, возможно, модифицировать под него существующие препараты все же придется. Например, подобное мнение высказывает молекулярный биолог Ирина Якутенко.

«Чтобы максимально предотвратить заражение омикроном, потребуются новые вакцины. Moderna и Pfizer уже начали работу, «Спутник» тоже технически легко переделывается под новый штамм. Но модернизация займет около 3 месяцев. Первые партии новой вакцины могут начать поставлять в марте 2022 года», — рассказала она во время своего стрима для подписчиков.



Людмила Губаева