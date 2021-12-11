Стало известно, сколько иностранных студентов КФУ не смогли приехать в Россию из-за пандемии

Фото: КФУ

Не все иностранные студенты смогли вернуться на обучение в Казань. Причиной стали высокие цены на билеты, длительная подготовка виз и пандемия коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Так, в Казанском федеральном университете из 7 450 иностранных студентов очной формы обучения смог приехать в Россию только 4 041 учащийся. При этом за 5 месяцев действия алгоритма въезда в Россию въехало больше 1 тыс. людей, пишет РБК.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в Минздраве ответили на пять вопросов о QR-кодах для иностранцев в России.

Ольга Шагиева