Казанцы уходят в домашний киберспорт — спрос на аренду игровых приставок вырос почти на 20%

«Казанцы по привычке отправились проводить досуг на онлайн-платформах»

Казанцы идут в ногу со временем и следуют трендам. Привычной физнагрузке они стали предпочитать киберспорт — спрос на аренду игровых приставок в этом году вырос на 19%, сообщили «Реальному времени» в сервисе «Авито Услуги».

— И если в прошлом году во время карантинных ограничений мы отмечали активный рост спроса на ремонт приставок и ноутбуков, то в последнее время пользователи предпочитают арендовать технику, — рассказал руководитель отдела маркетинга «Авито Услуг» Иван Чулков. По его словам, после того как власти Татарстана объявили нерабочие дни, интерес к этому виду времяпровождения возрос — «казанцы по привычке отправились проводить досуг на онлайн-платформах».

Помимо новых «ковидных» ограничений, из-за которых так или иначе приходится проводить больше времени дома, подстегнула интерес казанцев к киберспорту и победа российской команды Team Spirit на десятом чемпионате мира по Dota 2, за которую она получила более $18,2 миллиона.

Чаще всего жители Казани предпочитают совершенствовать свои навыки в киберспорте с помощью приставки Xbox — спрос на ее аренду вырос в три раза. При этом Xbox остается лидером по популярности с 2019 года. Активно берут в прокат казанцы и Sony Playstation 4 и 5 моделей, интерес к которым увеличился в два раза.

Один день проката игровых приставок обойдется примерно в 700 рублей. Для любителей FIFA, GTA, Far Cry и Minecraft в этом году на 65% снизилась цена на аренду игровых приставок. Однако чем новее игровая приставка, тем дороже удовольствие поиграть в нее — ценник выше примерно в два раза.

Альтернатива игровой приставке — портативная игровая консоль, которую также можно взять в прокат на время. К слову, именно на них сейчас выходят многие игры, в тои числе Animal Crossing, Ori and the Blind Forest.



Казанцы стали чаще арендовать, а не покупать

Стоит отметить, что у казанцев в целом вырос спрос на аренду техники — показатель за год увеличился почти на треть, на 32%, а за два года и вовсе в пять раз. Преимущественно они берут на время ноутбуки и компьютеры.

По словам экспертов «Авито Услуг», аренду покупке жители Казани предпочитают под влиянием тренда на осознанное потребление. Или же они руководствуются простым желанием сэкономить деньги в коронакризис, а возможно, лишь хотят протестировать гаджет.

Тенденцию к аренде ноутбуков и компьютеров успели отследить и бизнесмены. Число предложений этих услуг с их стороны во время локдауна подскочило сразу на 50%.

Выгоднее при этом брать технику сразу на неделю — семь дней аренды обходятся примерно в 1,5 тыс. рублей, в то время как за час предприниматели берут 300 рублей. В целом, чем мощнее, новее и современнее модель ноутбука, тем дороже услуга. Например, стоимость аренды нового Lenovo ThinkPad с процессором i7 оценили в 2 тыс. рублей в сутки, а в залог требуют оставить сумму в десять раз больше. В то же время подержанный HP на 12 GB обойдется в 500 рублей в день.

Киберспортивная Казань

Киберспорту в условиях антикоронавирусных ограничений выживать гораздо проще. Например, во время карантина в прошлом году во многих странах на категорию Dota 2 на Twitch подписались более 10 миллионов пользователей, что стало новым рекордом для дисциплины.

В России киберспорт добрался и до школ. Год назад министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в его ведомстве рассматривается возможность внедрения занятий по киберспорту в формате дополнительных. По его словам, подобное нововведение должно быть направлено на развитие школьников. Идея, к слову, была поддержана и российским президентом Владимиром Путиным. По усмотрению в свои программы дисциплины по киберспорту могут внедрять и вузы, заявляли в Минобрнауки.

Что касается Казани, то она уже успела внести свой вклад в киберспорт. Так, киберспортсмен из татарстанской столицы Денис Шарипов занял пятое место в рейтинге лучших игроков в Counter-Strike: Global Offensive по итогам 2020 года и выиграл в составе NaVi турнир Major 2021, а тренером Team Spirit, выигравшей The International 10, был казанец Айрат Silent Газиев.

Ожидается, что в следующем году Казань примет чемпионат по киберспорту. О подаче заявки стало известно в сентябре этого года на пленарной сессии Международного форума Kazan Digital Week. Надежду, что городу удастся провести турнир на высочайшем уровне, выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.



В сентябре Казань успела провести конвенцию CyberPark. На территории IT-парка организаторы разместили несколько локаций, где жители города могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями. Мероприятие включало и образовательную программу — казанцы прослушали лекции российских и международных спикеров.

Татьяна Демина