Российские вузы могут по усмотрению включать в программу дисциплины по киберспорту

Российские вузы могут по своему усмотрению включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту. Об этом заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что правительство РФ планирует к концу следующего года дополнить действующие программы киберспортивными дисциплинами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минобрнауки объяснили, что закон об образовании дает вузам право самостоятельно разрабатывать образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования. В их число попадают и цифровые компетенции, пишет ТАСС.

В прошлом году глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что в российских школах могут появиться занятия по киберспорту. Подобное нововведение должно быть направлено на развитие учащихся.