Киберспортсмен их Казани вошел в пятерку лучших игроков в Counter-Strike

Киберспортсмен из Казани Денис Шарипов занял пятое место в рейтинге лучших игроков в Counter-Strike: Global Offensive по итогам 2020 года. Рейтинг составлен авторитетным киберспортивным порталом HLTV.org.

Денис Шарипов выступает под ником electronic в команде NAVI. В Counter-Strike 1.6 она начал играть в 2010 году, в возрасте 11 лет. После нескольких поражений на турнирах временно не участвовал в соревнованиях. С 2017 года он играет в команде NAVI.

Фото: hltv.org

Сейчас Денис Шарипов числится одним из лучших киберспортсменов в мире.

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Ольга Плешкова