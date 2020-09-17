В российских школах появятся занятия по киберспорту

Фото: Ирина Анисимова

В российских школах появятся занятия по киберспорту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы обсуждаем, какие формы могут быть, скорее всего, это [будет организовано] как дополнительные занятия», — уточнил Кравцов.

При этом он заметил, что дополнительные занятия по киберспорту не должны оказывать негативного влияния на учебу школьников. По его словам, подобное нововведение должно быть направлено на развитие учащихся.

Напомним, ранее во время Всероссийского открытого урока Владимир Путин заявил, что не против идеи проводить в школах чемпионаты по киберспорту.