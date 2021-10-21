«Цифровая трансформация затронет каждого, хотим мы этого или не хотим»

Как азиатский техногигант встраивается в систему цифровой трансформации в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани состоялась панельная дискуссия, посвященная процессу цифровизации общественных и бизнес-процессов в Татарстане. Участники из бизнес-среды, представители государственного аппарата и китайского технологического гиганта Huawei обсудили основной вектор развития сферы информационных технологий в республике. О том, почему Татарстан в процессе цифровой трансформации делает ставку на сотрудничество с азиатскими партнерами, какие интересные проекты уже реализованы и почему неизбежен полный процесс перехода многих процессов «в цифру», — в материале «Реального времени».

«Все, что ни делается, к лучшему»



Рифкат Минниханов, председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию РТ, в самом начале дискуссии вспомнил о том, как родился проект Kazan Digital Week: по его словам, за это надо благодарить пандемию. Дело в том, что из-за нее в Казани не удалось провести Восточный конгресс по ИТС — пандемия заставила бы проводить его онлайн, но на это не пошли европейские партнеры.

— Все, что ни делается, к лучшему. Тогда появилась идея проведения Казанской цифровой недели — Kazan Digital Week 2021. Так как европейцы отказались, возник вопрос: «А с кем мы идем на это поле, кто нас поддержит?» Я вспомнил про свои старинные взаимоотношения с нашими китайскими друзьями. Это привело к тому, что у нас появился генеральный партнер форума — Huawei. Они себя очень активно проявили. И сегодня на нашем рынке мы поддержим начинания, которые выдвигают наши азиатские друзья. Когда форум проходил в прошлом году в онлайн-режиме, лишь 1 процент из 13,5 тысячи зарегистрированных участников был из дальнего зарубежья. В этом году на Kazan Digital Week зарегистрировались более 13 тысяч участников, приехали лично около 4 тысяч. И Huawei был достойно представлен на выставке, организованной в рамках форума.

Как рассуждает Рифкат Минниханов, процесс цифровизации в целом будет решен, если «мы будем формировать корректные базы данных, уметь их обрабатывать, рекомендовать руководителям исходя из данных проведеннных мероприятий». Но до этого, по его словам, пока далеко. Не хватает центров обработки данных, недостаточно доработан софт. Еще один сложный, но очень перспективный рынок — кибербезопасность. Словом, работы непочатый край, но перспективы на нем огромные.

Трансформации мы уже подверглись все, хотим того или не хотим, заметил Константин Савченко.

А трансформации мы уже подверглись все, хотим того или не хотим, заметил Константин Савченко, директор по работе с клиентами Huawei Enterprise в ПФО.



— Вспомните, как 10 лет назад происходила оплата счетов или штрафов. Сейчас не надо никуда идти, стоять в очередях. Достаточно сделать несколько кликов. Кстати, Рифкат Нургалиевич — один из первых, кто выступил за отказ от бумаги. Я отлично помню, что на предприятиях, которыми он управлял, первыми отказались от факсов. По мере перехода на электронный документооборот людям постепенно пришлось изменить подходы к работе и свое мировоззрение. Сейчас таких изменений происходит еще больше, процессы ускоряются. Посмотрите: мы уже практически полностью отказались от наличных денег. 5—10 лет назад возможность расплачиваться с помощью телефона казалась космосом, теперь же наличные почти исчезли из наших кошельков. И если человек не готов к этому, он окажется за бортом.

«В Татарстане такой менталитет — сначала все пощупать, попробовать, посмотреть»

Радик Гисмятов, заместитель руководителя Минцифры РТ, напомнил, что главная задача цифровой трансформации — это обеспечение устойчивого развития, так что в основном это должна быть фундаментальная перестройка процессов управления (как государства, так и предприятия). И, исходя из этого, Минфицры, разумеется, ставит цель развивать собственный софт и собственную продукцию. Но это невозможно делать без участия зарубежных партнеров. Плюс у местного бизнеса на этом пути включается своеобразная региональная психологическая компонента:

— Мы столкнулись с тем, что буквально 8 месяцев назад бизнес было сложно убедить, что есть выхлоп, эффект от внедрения цифровизации производства. Мы в Татарстане живем, здесь такой менталитет — сначала все пощупать, попробовать, посмотреть. Нужна подтвержденная информация. Здесь как полигон выступает IT-парк, где стартапы апробируют свои решения. К примеру, если предлагается решение в области энергосбережения, результатом должно быть снижение затрат на энергоснабжение объекта.

Как напомнил замминистра цифрового развития республики, федеральные и региональные власти выделяют большие средства на развитие отечественного IT-бизнеса и внедрение решений по цифровизации. Меры поддержки предоставляются по 6 федеральным направлениям, и Минцифры предлагает помощь в подаче заявки, подготовке презентации и даже подготовке спикера, чтобы он мог адекватно представить свой проект.

Как напомнил замминистра цифрового развития республики, федеральные и региональные власти выделяют большие средства на развитие отечественного IT-бизнеса и внедрение решений по цифровизации.

Региональные меры поддержки охватывают 12 направлений — весь спектр решений, востребованных в промышленности, образовании, среднем и малом бизнесе. Отдельный вопрос — кадры, и над этим тоже идет работа:

— Вся цифровая трансформация держится на людях. Самый дорогой ресурс в разработке IT-решений — это специалисты. Осознавая это, мы подготовили специальные гранты, до 80% от суммы которых направить на зарплаты специалистов. Этот фактор сильно активизировал процесс подачи заявок. Следующее направление — гранты на первое масштабное внедрение российских IT-решений. Например, в этой работе участвуют КАМАЗ, УК «ПЖКХ». Все боятся отчетности, но ее объем существенно снизился. Наши компании получали по 300—400 млн рублей на реализацию IT-проектов, и они сейчас очень успешно их решают. Очень важный аспект — цифровизация малого и среднего бизнеса по 3 направлениям: реализация облачных технологий, повышение производительности качества процессов и ПО для реализации своей функциональной деятельности.

«Если нет фактической инфраструктуры — все бесполезно»

Радик Гисмятов обратил внимание собравшихся и на то, что Татарстан в свое время сделал верную ставку, прокладывая цифровые магистрали:

— Мы можем много говорить о цифровой трансформации, но, если нет фактической инфраструктуры, все бесполезно. Большая часть достижений Татарстана связана с тем, что были построены магистральные каналы связи, обеспечен доступ всех муниципалитетов к единой государственной электронной сети передачи данных. И сложный пандемийный год, особенно когда был дистант, показал, что ставка была сделана верно.

А сейчас, кроме инфраструктуры, и бизнес, и государство в процессе цифрового перехода ставят себе главной задачей переориентировать «все и вся» в сторону клиентов, обычных граждан. Внедряемые решения должны решать жизненные ситуации населения и бизнеса. Здесь замминистра привел в пример сервис «Забота», получение необходимой разрешительной документации при строительстве дома с сервисом «Я строю», множество решений по получению господдержки (выплат на детей, льгот и прочего) — очень многие вещи можно сделать, не вставая с собственного дивана. Гисмятов напомнил, сколько инстанций нужно было обегать для этого несколько лет назад. Так что конечной целью цифровой трансформации со стороны государства является обеспечить максимальное удобство граждан, сделать их жизнь удобнее и лучше.

«Мы как производители высокотехнологичного оборудования стараемся объединить этим опытом наших заказчиков, рассказать, поделиться, показать: смотрите, как получилось хорошо», — сказал Миллер.

Александр Миллер, менеджер по работе с партнерами компании Huawei Enterprise в ПФО, добавил:

— Цифровая трансформация касается персонально каждого. Она поменяла образ жизни. И этот процесс двусторонний. С одной стороны, он вызван политический или руководящей ролью — воздействием сверху. С другой стороны, мы как компания, которая работает вместе с операторами связи, одними из первых увидели потребность, которая шла снизу. Когда люди, стремясь повысить персональное удобство, требовали определенных сервисов. Одними из передовых компаний в цифровом переходе были операторы связи, банковская сфера. Эти драйверы цифровой трансформации зарождались в определенных сегментах, где это было востребовано людьми в первую очередь. И остальные отрасли, чувствуя этот эффект, видя опыт коллег, подтянулись. Мы как производители высокотехнологичного оборудования стараемся объединить этим опытом наших заказчиков, рассказать, поделиться, показать: смотрите, как получилось хорошо, попробуйте так же, мы можем поддержать! И эта волна, поднявшись локально в некоторых местах, захлестнула фактически все сферы жизни. Сейчас действительно очень сложно представить, как мы жили раньше. Ну жили как-то — но сейчас живем лучше, эффективнее!

Как «цифра» меняет агробизнес?

Представители крупных предприятий рассказали о том, как внедрение цифровых решений изменило их собственные подходы к производству и как улучшило показатели.

Например, интересные кейсы привел в пример Артем Котлов, замгендиректора по информационным технологиям компании «Агросила». На этом предприятии цифровизация внедряется с 2017 года, а цель — увеличить производительность труда, снизить нагрузку на ресурсы, остановить сокращение пригодных для сельхозиспользования земель. Тем более что потребитель в последнее время серьезно ориентирован на экологичное потребление и требует такого же производства. Среди ключевых проектов, которые выделил Котлов, были:

оцифровка полей (цифровой двойник полей со всей информацией по каждому квадратному метру);

использование спутниковых снимков для анализа состояния посевов (к примеру, борт со спектральной камерой);

использование беспилотных опрыскивателей;

проекты машинного зрения на производстве, которые отслеживают персональную выработку сотрудника в разрезе одной минуты (таким образом повышается производительность труда);

система бизнес-аналитики, внедренная на предприятии.

Интересные кейсы привел в пример Артем Котлов, замгендиректора по информационным технологиям компании «Агросила».

А с точки зрения окупаемости инвестиций в эту деятельность Котлов говорит, что большинство проектов окупились. Но рынку в целом очень не хватает портфолио реализованных проектов, их экономических характеристик:

— Сейчас приходится идти по минному полю, когда ты не понимаешь, эта технология выстрелит или нет, потраченные деньги вернутся или нет. А бизнес всегда спрашивает: я тебе дал деньги, а возврат когда будет? Понятно, что не все 100 процентов проектов выстрелят. Где-то будут неудачи. Мы окупились, но в силу того что многие проекты разрабатывали и внедряли собственными силами и капитальные затраты были невелики.

Почему ЖКХ не спешит в цифровую трансформацию?

Ришад Мирсияпов, директор компании «ТатАИСЭнерго», поднял во время дискуссии важный момент: не любой бизнес заинтересован в цифровой трансформации. Он рассказывает, как в 2018 году в его компании команда разработчиков определила проблемы в ЖКХ, которые можно было бы легко решить благодаря «цифре»: к тому моменту были только сервисы по сдаче показаний счетчиков в электронном виде.

— Но у людей и других проблем много, — рассказывает Мирсияпов. — Поэтому мы создали портал и сделали так, что у людей появилась возможность получать через него абсолютно все услуги. Например, получить информацию, где у нас проходят коммуникации, когда делать ремонт. Гражданин может прописаться/выписаться из квартиры, заполнив нужный бланк на сервисе. Там реализован функционал по начислениям. Получив квитанцию, он может нажать на графу отопление и увидеть абсолютно всю логику начислений, тарифы, нормативы, форму расчета. Но главное — функционал голосования. Каждый житель мог назначить голосование о том, что он хочет поменять председателя, тарифы или вообще управляющую компанию. Закон говорит о том, что любой житель может это инициировать. И этот весь функционал мы реализовали. Но когда мы начали предлагать данный продукт управляющим компаниям, муниципалитетам, оказалось, что бизнес к этому не готов! Мы не нашли взаимопонимания: пытались объяснить, что они изменятся, станут лучше, первыми, но реализовать проект нигде не смогли. Причем мы давали систему бесплатно. Но, видимо, они не заинтересованы быть открытыми… Пока там не будет каких-то обязательных нормативных требований, это реализовано не будет. Хотя, на наш взгляд, задумка была крутая, мы могли бы сразу решить кучу проблем. Но иногда бизнесу новые решения не нужны…

По мнению Мирсияпова, государство должно настаивать на цифровизации и буквально заставлять это делать некоторые компании. Например, из той же сферы ЖКХ. Фото: Олег Тихонов

В числе причин того, почему порой разработчики оказываются не у дел, Мирсияпов называет отсутствие экономического эффекта от предложенного проекта. Не любой проект по цифровизации сразу несет положительный экономический эффект. И финансисты, которые руководят большинством компаний, это видят, а значит, отказываются реализовывать проект. Однако иногда, по его мнению, государство должно настаивать на цифровизации и буквально заставлять это делать некоторые компании. Например, из той же сферы ЖКХ, которую принято считать непрозрачной и коррумпированной.

Константин Савченко, директор по работе с клиентами Huawei Enterprise в ПФО, заметил, что в некоторых случаях действительно приходится подталкивать компании к трансформации. Но, как он считает, рынок сам регулирует этот процесс, причем иногда гораздо более жесткими методами, чем государство:

— Пандемия показала, что большинство предприятий, которые не были готовы трансформироваться, либо серьезно сдали свои позиции, либо закрылись. Идти или не идти на это — индивидуальное решение каждого. Но отчасти, когда предприятия «загоняют в трансформацию», это может стать благом для них. Мир изменился, и мы уже другие. И если не будем изменяться, ускоряться, мы как минимум не будем развиваться.

Huawei зовут в Татарстан

И еще один важный вопрос: все гранты, которые выделяются в России под цифровую трансформацию, направлены на российский софт и российское оборудование. Между тем на зарубежном оборудовании реализовывать проекты зачастую гораздо дешевле и проще. Так что смысл грантовой поддержки таким образом может потеряться вовсе. И здесь Мирсияпов привел пример с оборудованием Huawei: полностью на нем в «ТатАИСЭнерго» строился центр обработки платежей. За те несколько лет, пока его поэтапно собирали, у Huawei сменилась линейка оборудования, и могла возникнуть неприятная ситуация с несовместимостью старых и новых блоков. Однако в Huawei за сутки приняли и согласовали решение, согласно которому компании поставили оборудование в такой реализации, в которой все работает.

Мирсияпов привел пример с оборудованием Huawei: полностью на нем в «ТатАИСЭнерго» строился центр обработки платежей.

— Это говорит о клиентоориентированности высочайшего уровня, а не о желании гнаться только за деньгами. Здесь я бы хотел обратиться к компании Huawei и пригласить делиться технологиями, знаниями. Очень актуально заняться процессами по локализации производства. Вы очень важны в России, и всегда мы были вашим хорошим партнером!

К Мирсияпову присоединился и замминистра цифрового развития. Радик Гисмятов напомнил, что 2022 год в Татарстане будет объявлен Годом цифровизации, и предложил Huawei поучаствовать в нем тематическими мероприятиями. А еще в 2022 году Татарстан проведет чемпионат по киберспорту, в сфере которого технологии компании тоже неплохо представлены. Поэтому замминистра предложил представителям китайского техногиганта подумать в этом направлении и рассмотреть совместный план мероприятий.

Рифкат Минниханов тоже включился в эту беседу:

— Да, хотелось бы, чтобы Huawei развивался. Последняя встреча с президентом показала, что обозначенные в рамках пилотов предложения по школьному образованию, созданию центра компетенций, разработке и созданию дата-центров очень актуальны. И последний пункт — локализация. Пока вы не построите здесь завод по выпуску радиоэлектронного оборудования, вам победы не видать. На территории РФ нет этого. Здесь ниша пока не занята. Она будет актуальная, это выстрелит. Там и гранты, и субсидии будут. Сегодня автопроизводители стоят из-за чипов, машины, детекторы не могут поставить. И все это связано с чипами, которые поставляют наши друзья! Наверное, в Татарстане все получится. Победа будет за нами, и нам нужно активизироваться. Но технологии, которые мы используем, построены на импортных составляющих, и все тормозится. Я надеюсь, что промышленные предприятия РТ станут объектом вашего действия, — сказал Минниханов, обращаясь к представителям Huawei. — Вы очень прогрессивно развиваетесь. Где есть возможность, я буду помогать.

Представители Huawei поблагодарили своих собеседников:

— Спасибо за возможность показать наше оборудование, которую мы получаем в Татарстане, — сказал Константин Савченко. — У Huawei есть весь спектр технологических решений для насыщения рынка. Остался только последний пункт — локализация. Над этим вопросом Huawei работает постепенно. Уже задан темп и тренд на русификацию, локализацию, и наше руководство предпринимает меры для того, чтобы максимально соответствовать запросам рынка. В любом случае большинство предприятий, с которыми мы работаем в Татарстане, по достоинству оценивают наше оборудование. Результаты тестирований и эксплуатации говорят сами за себя.



ИКТ-инфраструктуру в «Казань Экспо» строили и модернизировали полностью на оборудовании Huawei. Фото: Максим Платонов

Что объединяет «Татнефть», «Казань Экспо» и ТТС?

А больших проектов, которые Huawei реализовал в Татарстане, хватает уже сейчас. Среди них, например, — ИКТ-инфраструктура в «Казань Экспо». Ее строили и модернизировали полностью на оборудовании Huawei. В активной эксплуатации уже находятся высокоэффективные системы хранения и передачи данных, вычислительные комплексы, комплексы видеонаблюдения, бесперебойного энергообеспечения и мониторинга ИТ-сервисов. Модернизирована сеть Wi-Fi.

Еще один крупный проект, который реализовывала китайская корпорация в Татарстане, — внедрение систем хранения данных нового поколения в АО «Татнефть». Как известно, татарстанская нефтедобывающая компания поставила перед собой задачу провести масштабную цифровую трансформацию и в числе прочего модернизировала ЦОД. Целью было ускорить корпоративные информационные системы, интегрировать между собой действующие системы. Сложность заключалась в том числе и в том, что в «Татнефти» высокая степень разветвленности ИТ-инфраструктуры. А высокая степень автоматизации и цифровизации позволяет эффективно контролировать все направления бизнеса компании (нефтегазодобычу, нефтепереработку, нефтегазохимию, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетику, разработку и производство оборудования для нефтегазовой отрасли, блок сервисных структур). С помощью оборудования Huawei удалось добиться максимальной надежности хранения данных, низких задержек при работе с массивом и масштабируемости.

ГК «Миррико», еще один крупный игрок татарстанского бизнеса, тоже модернизировал свою ИТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei. Здесь создали и внедрили масштабируемую и отказоустойчивую сеть с использованием коммутаторов, маршрутизаторов, межсетевых экранов, IP-телефонии, беспроводных точек доступа. 80% сетевой инфраструктуры удалось модернизировать, не останавливая бизнес-процессы ни на минуту: благо, у Huawei есть большой опыт такого взаимодействия.



И, наконец, в 2019 году технологические решения Huawei были внедрены в ИТ-инфраструктуру компании «ТрансТехСервис». У компании больше сотни дилерских центров по всему ПФО, а в штате более 6 тысяч человек. Поэтому нужно было обновить систему хранения данных, основу ИТ-инфраструктуры компании — только благодаря этому удается обеспечить эффективное управление бизнес-процессами в распределенной филиальной сети. Все это позволило значительно увеличить объем хранимых данных, повысить производительность и отказоустойчивость, серьезно оптимизировать объемы хранимой информации за счет использования передовых флэш-технологий.

