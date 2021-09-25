Как в Казани прошел первый гик-фестиваль CyberPark

Сегодня в Казани прошла конвенция CyberPark, призванная сблизить любителей компьютерных, настольных и мобильных игр, их будущих разработчиков и всех неравнодушных к игровому миру. На территории IT-парка разместилось несколько локаций, где желающие могли понаблюдать за киберспортивными соревнованиями, прикупить комиксы и другую атрибутику. На верхних этажах проходили лекции от российских и международных спикеров. На первом «Киберпарке» побывали корреспонденты «Реального времени».
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