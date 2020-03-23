Киберспорт — единственный вид спорта, победивший коронавирус

Пандемия показала, что за игровой индустрией будущее: ей не страшны ни вирусы, ни запреты на массовые мероприятия

Фото: Ирина Анисимова

Пандемия коронавируса и повсеместный карантин обнаружили очевидную проблему: человечество оказалось не готово обеспечить бесперебойное функционирование ни спортивной, ни развлекательной индустрии — все очень быстро остановилось на неопределенный срок. И только игровая индустрия (в том числе киберспорт) продолжает чувствовать себя сравнительно комфортно, что в очередной раз доказало: за виртуальной реальностью будущее. «Реальное время» рассказывает, почему только в киберспорте сохранились международные турниры и как онлайн-стримеры выигрывают от карантина, а разработчики потирают руки, наблюдая за скачком продаж.

Только в киберспорте не остановили международные турниры

В то время, пока весь мировой традиционный спорт уже не первую неделю пребывает в коматозном состоянии (и лишь на локальных островках, как, например, в Белоруссии «по хардкору» продолжают гонять мяч и шайбу), киберспортивный мир не останавливается ни на день. И, что еще более важно, он без проблем нашел способ не останавливать и международные турниры практически по всем популярным дисциплинам.

Разумеется, киберспорт, как и все в сегодняшней ситуации, столкнулся с негативными последствиями пандемии — одни крупные мейджоры (например IEM Katowice по дисциплине CS:GO) проводились без зрителей, а другие (ESL Los Angeles по Dota 2) и вовсе отменялись в последний момент.

Однако уже само наименование «киберспорт» предполагает, что живое присутствие игроков на той или иной арене, в общем-то, не так уж обязательно. Все, что необходимо, — мощный компьютер, сами игроки и камеры, которые обеспечат онлайн-трансляции на весь мир.

Так, например, в эти дни проходит как минимум два относительно крупных международных турнира с достаточно приятными призовыми, которые позволят командам продолжить функционировать и вести тренировки во всех дисциплинах.

Это, во-первых, продолжительный ESL Pro League Season 2020 по Counter-Strike: Global Offensive, который будет длиться больше месяца (до 19 апреля) и позволит любителям «контры» всего мира не заскучать на карантине. Ежедневная прямая трансляция идет едва ли не в круглосуточном режиме, так что любой затворник (добровольный или нет) может развлечь себя баталиями между главными командами планеты в стриме:

На турнире представлены 24 команды (причем все лучшие здесь, включая Astralis и NAVI), которые разделены на два дивизиона — европейский и американский. Ничто не мешает лучшим мировым командам разыграть пусть и не самый внушительный, но не лишний бонус в виде 750 тысяч долларов. Особенно учитывая, что в других видах спорта, проходящих по системе мейджоров и завязанных на призовых (например, теннисе), сегодня не заработать и такой суммы.

В другой, еще более популярной дисциплине Dota2 с 20 по 26 марта проходит благотворительный турнир с оптимистичным и актуальным на сегодня названием WeSave! Charity Play. Турнир также проводится в режиме online, а его начальный призовой фонд составляет 120 тысяч долларов — во время соревнования его смогут пополнять все желающие, в том числе так называемыми донатами (добровольными взносами). Все собранные средства переведут в специализированные фонды по борьбе с коронавирусом.

Здесь также участвует весь топ мировых команд, в том числе гранды «СНГ-Доты» — Virtus.pro, NAVI и HellRaisers. Представлены тут даже китайские команды, такие как PSG.LGD и Vici Gaming, так что традиционно высокие рейтинги трансляций турниру обеспечены.

Кстати, именно во время карантина во многих странах, где популярна Dota (среди них и Китай), на категорию Dota 2 на Twitch подписались более 10 миллионов пользователей, что является новым рекордом для дисциплины. Среднее количество зрителей категории за март составило 54 тысячи, а в пиковое время — 143 тысячи человек.

Главная российская киберспортивная организация Virtus.pro объявила на прошлой неделе об уходе Анатолия Boo1k Иванова с поста тренера состава по Dota 2. Фото virtus.pro

Здесь не прекращаются трансферы и увольнения тренеров

Не останавливается жизнь в киберспорте и в других плоскостях. Здесь также не прекращаются кадровые перестановки с заделом на будущие «живые» турниры. Разумеется, в командах по Dota2 рассчитывают, что уж The International-то никто не отменит — до него еще пять месяцев. Так что усиливаться или менять свой тренировочный процесс нужно уже сейчас.

Например, главная российская киберспортивная организация Virtus.pro объявила на прошлой неделе об уходе Анатолия Boo1k Иванова с поста тренера состава по Dota 2 и поиске нового наставника для своей команды перед чемпионатом мира, который в нынешнем году пройдет в Швеции. С Boo1k «медведи» разделили 9—12-е места на предыдущем The International 2019 в Шанхае, и это явно не тот результат, которого ждали от команды в руководстве VP. После неудачного TI «медведи» перетрясли весь состав, однако качественного скачка в результатах по-прежнему не наблюдается. Видимо, в менеджменте команды решили искать тренера с иным видением подготовки.

«Толя сделал очень многое для команды во время TI9 и после него, работая с обновленным составом VP. Мы благодарим его за работу, смелые идеи и 100-процентную отдачу во время тренировок. Желаем дальнейших успехов в карьере», — прокомментировал уход Иванова генеральный менеджер организации Сергей Гламазда.

Презентация новой «Плойки» и «Халвы»

Помимо киберспорта, достаточно неплохо чувствует себя и прочая игровая индустрия. Разработчики только в плюсе — покупки новых игр идут вверх, а в качестве «благотворительной помощи» многие из них даже открывают бесплатный доступ для скачивания в Steam (онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ) старой доброй классики. На такие шаги мировые компании идут для того, чтобы сидящие на карантине геймеры могли разбавить свои тяжелые будни.

Например, компания Valve до 24 марта открыла бесплатный доступ к трем частям игр о самой популярной «расхитительнице гробниц» Ларе Крофт Tomb Raider, а также еще к нескольким «игрушкам из прошлого»: Deiland, Headsnatchers и Drawful 2.

Более того, именно на эти дни пришлась презентация спинофа легендарной игры в жанре шутера от первого лица Half-Life о докторе Гордоне Фримене. Half-Life: Alyx — под таким названием выходит долгожданное продолжение культовой игрушки, где героиней станет небезызвестная для фанатов игры Аликс Вэнс — дочь друга Фримена, ученого Илая Вэнса.

В Steam уже началась предзагрузка экшена. Об этом все тот же гигант Valve сообщил в своем Twitter.

Запустить игру можно как раз сегодня, 23 марта, однако для этого геймерам потребуются мощные и вместительные компьютеры, ведь только по предзагрузке она весит 48 гигабайт, а итоговая версия — аж 70 Гб.



А учитывая, что в новую Half-Life можно будет сыграть только при наличии VR-гарнитуры, статистика предзагрузок впечатляет — накануне было 300 тысяч с лишним скачиваний (шлемы виртуальной реальности есть только у 1% пользователей Steam). А копии, проданные в день релиза (то есть сегодня), должны превзойти такие хитовые игры платформы 2020 года, как Metro Exodus, TemTem, Lords of Mayhem и Wolcen: Borderlands.

Кстати говоря, накануне сервис Steam уже второй раз за неделю обновил рекорд по количеству одновременных игроков. Если в понедельник он составлял чуть более 20 млн человек, то в воскресенье этот показатель достиг отметки в 21 360 226 пользователей.

Не отменяли презентацию новой консоли PlayStation 5 и в Sony. Естественно, здесь тоже пошли на все меры противодействия распространению вируса и провели ее в «живом» присутствии лишь нескольких человек, а главный зритель (а это, конечно же, геймеры) наблюдал за презентацией новой «плойки» по ту сторону экрана — проблем японскому гиганту коронавирус не доставил практически никаких.

Другой вопрос — качество продукта, который презентовали. По мнению многих пользователей, новая «плойка» оказалась слабее последней Xbox Series X — ее основного конкурента, выход которого намечен на ноябрь этого года.

Подводя итог, можно смело сказать, что игровая индустрия, будь то киберспорт, разработка игр или новых приставок, в условиях пандемии и всемирной паники чувствует себя уверенно. Именно в условиях тотального домоседства она получает дополнительные просмотры трансляций, донаты и продажи продуктов.



Коронавирус лишь в очередной раз подчеркнул, что виртуальная реальность все больше вытесняет настоящую, в том числе и благодаря своей безопасности.