Путин поддержал идею проводить киберспортивные турниры в школах
Сегодня во время Всероссийского открытого урока Владимир Путин заявил, что не против идеи проводить в школах чемпионаты по киберспорту.
Президент России отметил, что не видит необходимости ограничивать проведение киберспортивных турниров в школах. При этом Владимир Путин отметил, что киберспорт уже несколько лет является в стране официальным видом спорта.
Путин пообещал школьникам, что готов содействовать продвижению киберспорта, чтобы «в школах он был представлен наилучшим образом» и российские геймеры смогли выступать не только на внутренних чемпионатах, но и на международных.
Напомним, Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года.СпортЭкономикаФинансыТехнологииITТелекоммуникацииМедиаОбществоВластьОбразование
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