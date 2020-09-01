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Путин поддержал идею проводить киберспортивные турниры в школах

14:42, 01.09.2020
Путин поддержал идею проводить киберспортивные турниры в школах
Фото: живуспортом.рф

Сегодня во время Всероссийского открытого урока Владимир Путин заявил, что не против идеи проводить в школах чемпионаты по киберспорту.

Президент России отметил, что не видит необходимости ограничивать проведение киберспортивных турниров в школах. При этом Владимир Путин отметил, что киберспорт уже несколько лет является в стране официальным видом спорта.

Путин пообещал школьникам, что готов содействовать продвижению киберспорта, чтобы «в школах он был представлен наилучшим образом» и российские геймеры смогли выступать не только на внутренних чемпионатах, но и на международных.

Напомним, Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Это произошло 25 июля 2001 года.

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