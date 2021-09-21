Чемпионат мира по киберспорту в 2022 году может пройти в Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

Чемпионат мира по киберспорту в 2022 году может пройти в Казани, анонсировал президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии Международного форума Kazan Digital Week.

Он выразил надежду, что городу удастся провести турнир на высочайшем уровне.

Фото: Максим Платонов (архив)

По некоторым данным, Казань пока не получила права на проведение, а лишь подала заявку на участие в выборах города — хозяина чемпионата мира.

Ранее Минниханов провел соответствующие встречи с руководителями международной и российской федераций компьютерного спорта.

Напомним, в нынешнем году российские вузы получили право по своему усмотрению включать в программу обучения дисциплины по киберспорту.