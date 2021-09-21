Чемпионат мира по киберспорту в 2022 году может пройти в Казани
Чемпионат мира по киберспорту в 2022 году может пройти в Казани, анонсировал президент Татарстана Рустам Минниханов на пленарной сессии Международного форума Kazan Digital Week.
Он выразил надежду, что городу удастся провести турнир на высочайшем уровне.
По некоторым данным, Казань пока не получила права на проведение, а лишь подала заявку на участие в выборах города — хозяина чемпионата мира.
Ранее Минниханов провел соответствующие встречи с руководителями международной и российской федераций компьютерного спорта.
Напомним, в нынешнем году российские вузы получили право по своему усмотрению включать в программу обучения дисциплины по киберспорту.СпортКиберспорт
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