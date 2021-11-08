Главное о коронавирусе на 8 ноября: привилось более половины казанцев, проблемы с QR-кодами
В Казани провакцинированы от COVID-19 54,5% жителей
- Минувшим вечером возле входа в ТЦ «Парк Хаус» в Казани образовалась огромная очередь. Люди стоят у центрального входа, очередь тянется до следующего. Пользователи иронично подметили, что «ковида в этой толпе нет». Некоторые выражали беспокойство из-за того, что люди на улице мерзнут, в результате чего могут заболеть.
- В Казани во временных инфекционных госпиталях города развернули 2 211 коек. Доля свободных мест на утро понедельника — около 15%. По последним данным, привито от COVID-19 570 900 казанцев, это 54,5% от численности населения. В городе развернули 48 пунктов вакцинации, 14 мобильных пунктов.
- В Татарстане подтвердилось 7 случаев смерти от COVID-19. От инфекции скончались: женщины 1945, 1941, 1942, 1937, 1961 годов рождения и мужчины 1964 и 1933 годов рождения. В Татарстане за весь период подтвердилось 1 057 случаев смерти от COVID-19.
- В Нижнекамске 13 школьных учителей отстранят от работы за отказ от прививки против коронавируса, рассказал глава управления образования района Рамиль Гиниятуллин. Учебные часы этих учителей распределят между другими преподавателями.
- И.о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин сообщил, что в госпиталях района снизилось количество пациентов с COVID-19. По последним данным, в больницах находится 213 человек, «на кислороде» находятся 106 человек.
- В Набережных Челнах первым компонентом привились 199 090 человек, вторым — 131 732 человека. Руководитель управления здравоохранения города Александр Николаев рассказал, что в регулярном режиме работают выездные бригады на предприятиях города, две мобильных точки в торговых центрах города. Вакцина доставляется в Челны в достаточном количестве.
- В Челнах Роспотребнадзор проверяет все объекты торговли, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, промпредприятий, медицинских организаций и образовательных учреждений. За нарушения антиковидных мер составили 145 протоколов.
Новые сертификаты о вакцинации
- С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенной инфекции. Сертификаты, которые были сформированы до вступивших в силу изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта. Сообщалось о важном изменении: срок действия сертификатов сократили до 6 месяцев вместо 1 года. Однако позже оперштаб заявил, что это — ошибка и сбой в работе «Госуслуг».
- В Минцифры и Минздраве России сообщили, что срок действия QR-кодов остается прежним: «Некоторые пользователи портала «Госуслуги» утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются».
- Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов считает, что в период с 4 по 6 ноября в нескольких регионах России наблюдались высокие показатели заболеваемости коронавирусом в связи с тем, что в прошлые выходные — 30 и 31 октября — граждане активно контактировали друг с другом.
- Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для полной защиты от штамма коронавируса «дельта» нужно 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). Такие данные получили в результате совместного исследования Центра Гамалеи и департамента здравоохранения Москвы, основанном на данных четырех тысяч москвичей. Исследование также показало, что 500 единиц антител и больше хорошо снижают риск заболевания.
- Режим нерабочих дней в России продлили в пяти регионах: в Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. Их продлили до стабилизации ситуации с COVID-19.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что симптомы коронавируса все чаще напоминают ОРВИ и грипп. У большинства пациентов встречается насморк и боль в горле, а вот потеря обоняния и вкуса отошли на второй план. Еще в 30-50% случаев в дебюте болезни стала встречаться диарея и другие проблемы со стороны ЖКТ.
- Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков раскритиковал антипрививочников, которые приводят абсурдные доводы, аргументируя отказ от вакцинации. Сейчас в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации.
- Российские военные начали применять «КовиВак» для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях. Они получили дополнительную партию «Спутника V» и «КовиВака». Кроме того, в Западном военном округе увеличили коечный фонд для госпитализации заболевших граждан.
- Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) объявили территорией, свободной от коронавируса. За полгода на карантин там ушли не более 1% студентов и персонала. С сегодняшнего дня студенты вышли на учебу. Для их вакцинации прививочные пункты организованы в кампусе вуза.
В Греции антипрививочников, давших взятку врачам, все же вакцинировали от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 249 886 307 человека, 5 049 340 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 487 808). На второй строчке — Индия (34 366 987), на третьей — Бразилия (21 880 439), на четвертой — Великобритания (9 346 961), на пятой — Россия (8 651 561, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (754 430). За ними следуют Бразилия (609 447), Индия (461 057), Мексика (289 734), Россия (242 241), Перу (200 446) и Великобритания (142 236).
- Президент США Джо Байден похвалил персонажа детской телевизионной передачи «Улица сезам» — Большую птицу — за «прохождение вакцинации» от COVID-19. О прививке сообщил желтый пернатый телевизионный герой в Twitter. «Молодец, Большая птица! Вакцинация — лучший способ обезопасить весь свой район», — прокомментировал эту публикацию американский президент.
- Власти Австрии ограничили допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Общественные заведения смогут посещать только обладатели сертификатов о вакцинации или перенесенной болезни. Причем с момента полной иммунизации должно пройти не более девяти месяцев, а с момента выздоровления — не более шести месяцев.
- Власти США начали требовать от въезжающих в страну иностранцев свидетельство о полном прохождении вакцинации от коронавируса. Приниматься будут только справки о прививке препаратами, одобренными медицинским регулятором США или ВОЗ.
- На Украине чиновников и преподавателей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, в обязательном порядке с сегодняшнего дня отстраняют от работы. Норма об обязательной вакцинации не распространяется на лиц, которые имеют «абсолютные противопоказания к проведению прививок» от коронавируса и которые предоставили соответствующие медицинские справки.
- В Греции антипрививочники заплатили 400 евро врачам для того, чтобы те кололи физраствор вместо вакцины. Но медики брали деньги и кололи им Phizer, чтобы избежать неприятностей на работе. При этом те, кто получил вакцину по поддельному сертификату, вряд ли будут подавать в суд, потому что им самим придется отвечать.
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