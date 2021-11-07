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Вирусолог рассказал о необходимости принудительной вакцинации против COVID-19

14:42, 07.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог рассказал о необходимости принудительной вакцинации против COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в стране прогрессирует дельта-штамм коронавируса, для борьбы с которым необходимо вакцинировать до 80% населения. В противном случае начнут распространяться другие мутации, они потребуют вакцинировать до 90% населения, заявил член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Антипрививочники приводят абсурдные доводы, а поддержка их со стороны некоторых врачей только усугубляет ситуацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать [привиться], — заявил Чумаков в эфире «Радио России».

Заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина отмечала, что противники вакцинации в республике имеют право выражать свою позицию касательно принятых антиковидных мер.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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