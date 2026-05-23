Восемь стран НАТО обвинили Россию в инциденте с дронами

Цель залетов дронов в воздушное пространство альянса — отвлечь внимание от конфликта с Украиной

МИД 8 стран Балтии и Северной Европы выступили с совместным заявлением после инцидентов с БПЛА в небе европейских стран. Представители министерств обвинили Россию в «кампании по дезинформации». Заявление опубликовал глава МИД Литвы Кястутис Будрис на своей странице в соцсети Х.

Среди авторов заявления — министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. Они осудили угрозы России применить силу в отношении Латвии и других государств региона. По их словам, инциденты с залетом дронов в воздушное пространство НАТО — прямое следствие конфликта России и Украины.

— Страны Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для подобных атак на цели в России, — говорится в заявлении.

Стороны отметили, что инциденты с БПЛА направлены на «отвлечение внимания» от конфликта с Украиной со стороны России. Они также добавил, что, будучи союзниками альянса, продолжат укреплять оборону и противодействовать деятельности РФ, в том числе дезинформации.

Ранее сообщалось, что российские военные готовят ответ на пролет БПЛА из стран Балтии.

