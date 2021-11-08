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В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней

07:22, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней
Фото: realnoevremya.ru

В пяти регионах России решили продлить режим нерабочих дней в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом, сообщает ТАСС.

Речи идет о Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. С 8 ноября режим нерабочих дней в этих регионах продлевается для стабилизации ситуации.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве после окончания нерабочих дней продолжат действовать ограничения для распространения коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге решили не продлевать нерабочие дни, аналогичное решение приняли власти Башкирии.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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