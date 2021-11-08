В пяти регионах России продлили режим нерабочих дней

В пяти регионах России решили продлить режим нерабочих дней в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом, сообщает ТАСС.



Речи идет о Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. С 8 ноября режим нерабочих дней в этих регионах продлевается для стабилизации ситуации.

Фото: realnoevremya.ru

В Москве после окончания нерабочих дней продолжат действовать ограничения для распространения коронавирусной инфекции. В Санкт-Петербурге решили не продлевать нерабочие дни, аналогичное решение приняли власти Башкирии.

Маргарита Головатенко