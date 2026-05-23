Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Беларусь

Он встретится с руководством Брестской области и подпишет меморандум

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Брест (Беларусь), об этом сообщила пресс-служба главы республики. В международном аэропорту его встретил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.

Завтра Рустам Минниханов посетит ряд предприятий, встретится с руководством области, подпишет меморандум, а также побывает в Мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой».

Напомним, в апреле Рустам Минниханов и Петр Пархомчик подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и Брестским областным исполкомом Беларуси. Оно предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

Денис Петров