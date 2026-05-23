В Татарстане капремонт детских лагерей завершен на 97%
Также в регионе на 79% завершен капремонт в трех подростковых клубах
На сегодняшний день в Татарстане капремонт детских оздоровительных лагерей завершен на 97%. Полностью доделали работы в четырех объектах, расположенных в Зеленодольском, Высокогорском, Алексеевском и Кукморском районах. Об этом на совещании доложил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.
Также в регионе на 79% завершен капремонт в трех подростковых клубах. На ремонте зданий психолого-педагогической помощи фиксируется 43% выполнения от предусмотренного программой объема работ. По ремонту молодежных центров закрыто 47% от запланированного объема — за прошедшие полмесяца завершили объект в Кукморском районе.
В сельских домах культуры готовность объектов в плане капремонта составляет 49%, а по линии детских школ искусств — 39% от запланированного объема. По капитальному ремонту других учреждений отрасли работы выполнены на 29%.
Ранее сообщалось, что летом в Татарстане организуют отдых 180 тыс. детей.
