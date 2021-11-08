Вирусолог объяснил подъем заболеваемости коронавирусом в регионах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В период с 4 по 6 ноября в нескольких регионах России наблюдались высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Это связано с тем, что в прошлые выходные — 30 и 31 октября -граждане активно контактировали друг с другом, такое мнение выразил завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.



Согласно официальным данным, суточное число заболевших в Татарстане выросло на 30%, в Самарской области — на 21%, в Саратовской — на 17%, в Челябинской — на 14%, в Крыму — на 12%.

По России в течение нескольких дней ситуация осталась стабильной, но итоги локдауна следует проводить по регионам, сказал «Известиям» педиатр, инфекционист и вакцинолог, главный врач центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Фото: realnoevremya.ru

В пяти регионах России решили продлить режим нерабочих дней в связи с ситуацией с заболеваемостью коронавирусом. Речи идет о Новгородской, Курской, Смоленской, Томской и Челябинской областях. С 8 ноября режим нерабочих дней в этих регионах продлевается для стабилизации ситуации.

Маргарита Головатенко