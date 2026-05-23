В Германии потребовали пересмотреть планы передачи Украине ТЭС «Северного потока»

Отношения с Россией после завершения конфликта на Украине могут нормализоваться

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребовала в Бундестаге не передавать Украине теплоэлектростанцию «Северного потока». Этот вопрос рассмотрят в парламентском комитете по экономике и энергетике, сообщил телеканал NTV.

АдГ требует оставить ТЭС в сохранности на своем месте в общине Лубмин (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания), где находится точка выхода на берег «Северного потока». По словам депутата Лайф-Эрика Хольма, который выступил с идеей обсудить эту тему, отношения с Россией после завершения конфликта на Украине могут нормализоваться. В таком случае возможно возобновление поставок по газопроводу.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ решили подарить Украине электростанцию, расположенную на севере страны, которая раньше работала на газе, поступавшем по «Северному потоку». По данным газеты Nordkurier, речь шла про установку по комбинированному производству электроэнергии и тепла, принадлежащей компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH. До 2022 года она служила для преобразования в электроэнергию газа из «Северного потока».

Компания Sefe Securing Energy for Europe (SEFE) подтвердила планы по демонтажу ТЭС и передаче ее Украине. Как рассказали в компании, после прекращения поставок российского газа по дну Балтийского моря использование установки якобы стало «экономически нерентабельным». После изучения всех вариантов было принято решение в рамках гуманитарной помощи предоставить ее в распоряжение украинской компании — оператора электростанций, которая должна сама заняться транспортировкой ТЭС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США хотят в 10 раз дешевле выкупить у Европы «Северные потоки» и восстановить их.

Никита Егоров