Газманов заявил, что еще не планирует завершать карьеру, но мысли уйти на пенсию были

22 июля певцу исполнится 75 лет

Народный артист России Олег Газманов заявил, что не планирует уходить на пенсию и завершать карьеру. Напомним, что 22 июля певцу исполнится 75 лет.

Он признался, что думал уйти со сцены в 70 лет, но потом принял другое решение.

— Теперь я не буду даже об этом думать. Буду петь пока поется, — цитирует артиста ТАСС.

Газманов подчеркнул, что пока еще получает удовольствие от выхода на сцену. Более того, по его словам, получают удовольствие и зрители, приходящие на концерт. Эти два фактора подтверждают, что пока еще рано задумываться о завершении карьеры, заключил он.

Никита Егоров