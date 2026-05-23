Все новости
Газманов заявил, что еще не планирует завершать карьеру, но мысли уйти на пенсию были

16:28, 23.05.2026

22 июля певцу исполнится 75 лет

Народный артист России Олег Газманов заявил, что не планирует уходить на пенсию и завершать карьеру. Напомним, что 22 июля певцу исполнится 75 лет.

Он признался, что думал уйти со сцены в 70 лет, но потом принял другое решение.

— Теперь я не буду даже об этом думать. Буду петь пока поется, — цитирует артиста ТАСС.

Газманов подчеркнул, что пока еще получает удовольствие от выхода на сцену. Более того, по его словам, получают удовольствие и зрители, приходящие на концерт. Эти два фактора подтверждают, что пока еще рано задумываться о завершении карьеры, заключил он.

Никита Егоров

