Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в воскресенье

На протяжении последних пяти дней температура в республике достигала +30 градусов

Фото: Дарья Пинегина

В воскресенье, 24 мая, в Татарстане прогнозируются гроза и сильный ветер с порывами до 15—20 м/с. В некоторых районах региона также возможен град, предупредили в ГУ МЧС России по республике.

В целях безопасности сотрудники ведомства призвали татарстанцев быть осторожными, не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками и деревьями, а также при необходимости помочь пожилым и больным людям.

Отметим, что на протяжении последних пяти дней температура в Татарстане достигала +30 градусов, согласно прогнозам Гидрометцентра республике. Причем в субботу в регионе потеплело до +31 градуса.

Никита Егоров