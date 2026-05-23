Разрыв в пенсиях работающих и неработающих пенсионеров в РТ сократился на 21% за год

Неработающие пенсионеры в республике получают на 1,9 тыс. рублей больше, чем работающие

Разница среднего размера пенсии работающих и неработающих пенсионеров в Татарстане за год сократилась на 21,2%, или на 521,27 рубля, следует из данных Соцфонда.

Так, в марте 2025 года пенсия неработающих пенсионеров в республике составляла 23 486,97 рубля. Это на 2 458,43 рубля больше размера выплат работающим лицам «на заслуженном отдыхе» (21 028,54).

Однако через 12 месяцев данный разрыв уменьшился. По итогам марта 2026 года пенсия неработающих пенсионеров в республике составила уже 25 251,62 рубля. Это на 1 937,16 рубля больше, чем у работающих (23 314,46).

Ранее сообщалось, что с 1 августа накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3%.

Никита Егоров