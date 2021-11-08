В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации — их срок сократился

С 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенной инфекции, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.



Сертификаты, которые были сформированы до вступивших в силу изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта. В документе содержатся данные об обладателе и сведения о вакцинации, ревакцинации, противопоказаниях и сведения о перенесенном коронавирусе.

Фото: realnoevremya.ru

Сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации. Теперь он действует только полгода вместо года.

Маргарита Головатенко