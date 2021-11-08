Новости общества

09:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации — их срок сократился

08:35, 08.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России начали действовать новые сертификаты о вакцинации — их срок сократился
Фото: realnoevremya.ru

С 8 ноября в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенной инфекции, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.

Сертификаты, которые были сформированы до вступивших в силу изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта. В документе содержатся данные об обладателе и сведения о вакцинации, ревакцинации, противопоказаниях и сведения о перенесенном коронавирусе.

Фото: realnoevremya.ru

Сертификат формируется не позднее чем через три дня после осуществления вакцинации. Теперь он действует только полгода вместо года.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:59
    Уменьшили срок действия моего QR кода на полгода задним числом. То есть меня просто обманули. Решили меня, положительно настроенного к вакцинации человека настроить против её проведения? Просто потому что теперь не знаю каких ещё решений ждать задним числом.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также