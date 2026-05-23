В Альметьевске руководитель фирмы погасил долг в 1,2 млн рублей по зарплате

Директор не выплачивал зарплату почти год

Фото: Динар Фатыхов

В Альметьевске руководитель одной из компаний погасил долг свыше 1,2 млн рублей по зарплате сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба следкома республики.

По данным правоохранительных органов, директор не выплачивал зарплату в период с февраля по декабрь 2025 года. Доход не получали 38 бывших работников. Позже в ходе расследования следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, а также потребовали от руководителя фирмы погасить задолженность.

— Под тяжестью собранных доказательств фигурант полностью погасил имевшуюся перед сотрудниками задолженность по заработной плате. В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного преступлением, прекращено уголовное дело, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обвиняют в мошенничестве риелтора, реализовавшего чужую квартиру.

Никита Егоров