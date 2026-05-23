Продажи заграничных туров в России выросли на 12%

Отель с завтраком в Сочи обойдется так же, как в Египте в формате «все включено»

Продажи туров в другие страны среди россиян на лето 2026 года выросли на 12%. Об этом сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, отель пять звезд с завтраком в Сочи на май сейчас обойдется около 15 тыс. рублей за номер на двоих, а в Батуми аналогичный номер — 7 тыс. рублей. В Египте та же гостиница в формате «все включено» стоит тоже 15 тыс. рублей.

— То есть получается, ты получаешь больше услуг за ту же стоимость. Поэтому, естественно, вот такой крепкий рубль буквально выталкивает россиян, — сказал он.

Он также подчеркнул, что отдых в Абхазии обойдется на 25% дешевле, чем в Сочи. В целом в топ-5 зарубежных стран для отдыха у россиян попали Турция, Египет, Китай, Таиланд и Вьетнам.



