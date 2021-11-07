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В российской армии начали применять «КовиВак» для ревакцинации от COVID-19

16:57, 07.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В российской армии начали применять «КовиВак» для ревакцинации от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Российские военные начали применять «КовиВак» для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военные получили дополнительную партию «Спутника V» и «КовиВака», а также увеличили коечный фонд для госпитализации пациентов для помощи гражданскому населению региона.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дополнительно развернули палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны, пишет «РИА Новости».

По последним данным, военные медики помогли более чем 10 тысячам гражданских больных COVID-19. В первую очередь помощь оказывают по неотложным показаниям пациентам старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса.

Татьяна Леухина
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